В партии Порошенко заявили о сложности собрать средства для залога в случае его ареста

КИЕВ, 7 января. /ТАСС/. Собрать средства для залога в случае ареста Петра Порошенко будет нелегко, так как суд уже наложил арест на имущество бывшего президента Украины. Об этом говорится в комментарии депутата Верховной рады, члена партии политика "Европейская солидарность" Ирины Геращенко, опубликованном в пятницу на сайте издания "Главком".

"Арест имущества и счетов Петра Порошенко значительно усложняет сбор залога, который Банковая (офис президента Украины на улице Банковой в Киеве) определила в нереальную сумму - 1 млрд гривен (около $37 млн)", - написала Геращенко.

По ее мнению, ареста Порошенко добивается президент Украины Владимир Зеленский. "Зеленский маниакально требует ареста лидера оппозиции, его полной изоляции. Это идея фикс", - считает депутат. Другой идеей фикс Геращенко назвала попытку украинских властей провести "зачистку медиапространства".

Геращенко утверждает, что попытка арестовать Порошенко усугубляет политический кризис на Украине и отвечает интересам России. По убеждению депутата, Киев уже утратил свою субъектность: "Вам пока время от времени звонят по телефону, чтобы сообщить, о чем решили без вас. Но на встречи вас уже не зовут".

В четверг Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество экс-президента, проходящего по уголовному делу о государственной измене. По данным СМИ, арестованы квартиры, земельные участки, корпоративные права и доли Порошенко в ряде инвестиционных фондов, в телерадиокомпаниях, страховых компаниях, банках и других учреждениях и предприятиях. Постановление суда не распространяется на наличные средства бывшего президента. Его защита заявила, что главная цель этого решения - препятствовать политической деятельности Порошенко, а также пообещала подать апелляцию.

Порошенко сейчас находится за рубежом, он пообещал вернуться на родину 17 января. По словам политика, он примет участие в судебных заседаниях и встретится с руководством офиса генпрокурора. Экс-президент является фигурантом уголовного дела, которое касается поставок донбасского угля в 2014-2015 годах. Дело открыто по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.