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ВШЭ организует для студентов из Казахстана обучение по индивидуальному учебному плану

Всего в четырех кампусах ВШЭ учится более 1 тыс. студентов из республики

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. НИУ ВШЭ организует обучение по индивидуальному учебному плану для студентов из Казахстана, которые не могут вернуться в Россию. Об этом в пятницу сообщается на сайте вуза.

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"Если вы не можете вернуться в Россию к началу третьего модуля в университете, просим вас по возможности связаться с менеджером своей образовательной программы. Университет организует для вас обучение по индивидуальному учебному плану - в дистанционном формате или с корректировкой перечня дисциплин на третий модуль. Эти планы будут корректироваться в зависимости от работы интернета в Казахстане и восстановления авиасообщения с Россией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в четырех кампусах ВШЭ учится более 1 тыс. студентов из Казахстана. В настоящее время в Казахстане находятся порядка 200 студентов вуза.

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