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Пандемия COVID-19

Байден заявил, что нынешняя ситуация с COVID-19 не будет вечной

Наличие коронавируса, вероятно, будет частью жизни, подчеркнул президент США

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в ее нынешнем виде не будет постоянной, пандемию удастся взять под контроль. Уверенность в этом выразил в пятницу президент США Джо Байден.

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"Нет, я не считаю, что ковид останется навсегда, но наличие ковида [в целом] как фактора здесь и в мире, вероятно, будет частью нашей жизни. Но ковид в том виде, с которым мы имеем с ним дело сейчас, не останется навсегда. <...> Мы сможем контролировать это, новая норма жизни не будет такой, какая она сейчас, будет лучше", - сказал он, выступая в Белом доме.

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СШАБайден, ДжоПандемия COVID-19
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