В Челябинской области продлили до утра 8 января ограничение движения на участке трассы М-5

ТАСС, 7 января. Ограничение движения на трассе М-5 "Урал" в Челябинской области от города Аша до развязки на город Чебаркуль, введенное утром в пятницу из-за непогоды, продлили до 09:00 (07:00 мск) 8 января. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта региона ранее сообщило об ограничении движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта на данном участке автодороги с 06:00 (04:00 мск) до улучшения погодных условий. Позднее его продлили до конца суток 7 января.

"Введенное накануне ограничение на участке с 1 548-го по 1 796-й км (от города Аша до развязки на город Чебаркуль) автодороги федерального значения М-5 "Урал" продлено до 09:00 часов 08.01.2022 года", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале регионального министерства отмечается, что на 22:00 (20:00 мск) на дорогах области работают 191 единица техники. Снегопад продолжается в Ашинском, Саткинском, Кусинском, Троицком районах, а также в Златоусте, Карабаше и Копейске. В Октябрьском и Верхнеуральском районах метели.

По данным сайта Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 8 января в регионе ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, на юге - с дождем, местами умеренные, в горах могут быть сильные осадки, на дорогах гололедица.