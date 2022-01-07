В Кронштадте представили театрально-цирковое шоу по легендам острова Котлин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Театрально-цирковое шоу "Морская зимняя сказка" с участием артистов Cirque du Soleil и детьми из театра-цирка "Монгольфьери" представили на Рождество в Кронштадте на сцене парка "Остров фортов". Сюжет и персонажи представления вдохновлены кронштадтскими преданиями и легендами, сообщили ТАСС в пятницу в офисе "Острова фортов".

"Морская зимняя сказка" - это талантливые артисты, оригинальный сюжет, потрясающие костюмы и декорации, настоящее волшебство циркового искусства. Этим замечательным представлением мы открываем череду культурных мероприятий "Острова фортов" в 2022 году. Впереди много ярких и красочных событий", - сказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу.

В создании театрально-циркового представления на открытой зимней площадке приняли участие артисты Cirque du Soleil и юные актеры из театра-цирка "Монгольфьери", в котором играют и проходят социальную реабилитацию дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и ребята с ограниченными возможностями здоровья. Также в подготовке спектакля приняли участие актеры, тренеры и режиссеры, ставшие ранее победителями различных фестивалей в Швейцарии, Франции, Италии и Польше.

Оригинальный сюжет "Морской зимней сказки" был разработан с нуля режиссером и художественным руководителем "Монгольфьери" Ларисой Маркиной. В основу сюжета легли наиболее интересные предания и мифы из истории Кронштадта, также по легендам острова Котлин были созданы несколько персонажей спектакля. Для их воплощения на сцене ведущие мастера театров Петербурга создали ростовые куклы, а подготовкой костюмов для артистов и декораций занимались специалисты из множества регионов России.

Как пояснили агентству, каждый эпизод повествования в "Морской зимней сказке" воплощен в цирковых номерах разных направлений: пантомимы, акробатические трюки на батуте, шоу ходулистов и других. При этом все номера полностью адаптированы для исполнения на открытом холодном воздухе с соблюдением мер безопасности.

Созданный при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга проект не ограничивается одним представлением. С 8 января гости музейно-исторического парка "Остров фортов" смогут посетить новые объекты, арт-инсталляции и фотозоны, а также тематическую иллюминацию. Как сообщили ТАСС, праздничный сезон в парке продлится до 16 января.