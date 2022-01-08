В Екатеринбурге обновят туристический маршрут "Красная линия" к марту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Главный туристический маршрут "Красная линия" в Екатеринбурге, который планируется дополнить четырьмя новыми точками в рамках подготовки к празднованию 300-летия города в 2023 году, обновят к марту 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии города.

"Маршрут будет проработан с учетом результатов голосования, задача - сделать его насыщенным и в то же время удобным. Планируемая готовность нового маршрута - конец февраля 2022 года, включая составление нового технического задания для его нанесения", - говорится в сообщении.

В мэрии добавили, что в январе 2022 года будет создана рабочая группа для обновления маршрута, куда войдут хранители и волонтеры "Красной линии", представители администрации, эксперты сферы туризма. К маю 2022 году будет обновлен сайт маршрута на русском и английском языках, а также "Красная линия" на сервисе izi.travel, с помощью которого с апреля 2021 года маршрут прошли около 20 тыс. самостоятельных туристов.

По решению совета неравнодушных граждан в 2022 году также будет оценено состояние объектов "Красной линии" и элементов навигации на маршруте для определения необходимости их ремонта и обновления.

"Красная линия" в Екатеринбурге включает в себя 35 объектов. Среди достопримечательностей - памятник Татищеву и де Геннину, Площадь 1905 года и памятник группе The Beatles. В 2021 году туристическому маршруту исполнилось 10 лет. По итогам народного голосования предлагается продлить "Красную линию", включив в нее четыре новых объекта: "Ельцин Центр" и район Екатеринбург-Сити, Музей архитектуры и дизайна, новый офис "Русской медной компании" на улице Горького и центр "Эрмитаж-Урал".