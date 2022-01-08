Ограничения на участке трассы М-5 в Челябинской области продлили до вечера 8 января

ТАСС, 8 января. Ограничение движения на участке трассы М-5 "Урал" в Челябинской области от города Аша до развязки на город Чебаркуль, введенное утром 7 января из-за непогоды, для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузового транспорта продлено до 21:00 (19:00 мск) 8 января. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

Ранее движение для пассажирских автобусов и грузового транспорта на данном участке автодороги было ограничено с 06:00 (04:00 мск) 7 января до улучшения погодных условий. Позднее его продлили до утра 8 января.

"На автодороге М-5 продлены временные ограничения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузовых транспортных средств ориентировочно до 21:00 8 января. Время окончания ограничения движения может быть изменено при улучшении погодных условий", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале регионального министерства отмечается, что снег продолжается в Ашинском, Катав-Ивановском, Саткинском, Нязепетровском, Каслинском, Карабашском, Троицком районах, а также в городах Миассе и Копейске. В Верхнеуральске метель, в Магнитогорске и Бредах идет дождь.

По данным Челябинского гидрометцентра, 8 января на территории региона ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. В горах сильные осадки, на юге - с дождем, на дорогах сильная гололедица, местами порывы ветра до 20 м/с.