СМИ: президент Туркменистана поручил потушить газовый кратер "Врата ада"

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на заседании правительства республики, дал поручение найти способ потушить газовый кратер в пустыне Каракумы, известный как "Врата ада". Об этом в пятницу сообщает интернет-издание Turkmenportal.

Соответствующее поручение Бердымухамедов дал заместителю премьер-министра Шахыму Абдрахманову, курирующему вопросы нефтегазового комплекса. Как пишет издание, решение дать такое поручение глава государства принял из-за негативных последствий от сгорания природного газа для экологии региона. Президент отметил, что газ из кратера имеет смысл использовать с целью улучшения качества жизни в местных поселениях. Бердымухамедов также не исключил привлечения к поиску решения по тушению кратера иностранных специалистов.

Газовый кратер в пустыне Каракумы, в 266 км от Ашхабада, появился в 1971 году в результате обвала разведочной шахты на этом месте. Впоследствии представляющий собой котловину диаметром 60 и глубиной 20 метров кратер был прозван "Вратами ада". Столбы пламени, исходящие из каверны под кратером и появляющиеся в результате сгорания пригодного газа, могут достигать 15 метров в высоту.

В 2004 году поселение Дарваза, расположенное недалеко от кратера, было перенесено из-за вредного воздействия продуктов сгорания газа на окружающую среду. В 2010 году президент Туркменистана заявлял о необходимости принятия мер для ограничения влияния кратера на другие месторождения.