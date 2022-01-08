В Эквадоре из-за роста заболеваемости ковидом вводят ограничения на мероприятия для детей

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 января. /ТАСС/. Власти Эквадора решили запретить невакцинированным детям старше пяти лет посещать кинотеатры, торговые центры, стадионы и другие общественные места из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщила в пятницу министр образования Мария Браун.

"С 8 января у детей старше пяти лет будут просить сертификат о полностью пройденной вакцинации для доступа к таким не относящимся к жизненно важным сервисам и видам деятельности, как частные развлекательные услуги для детей и подростков, театры, кинотеатры, цирки и стадионы, торговые центры и прочее", - сказала она на пресс-конференции, которая транслировалось медиасервисом La Poste в YouTube. Кроме того, власти на неделю запретят массовые мероприятия и работу детских площадок в закрытых помещениях .

"Наблюдается рост случаев [заражения коронавирусом], особенно среди детей. Потому что именно в этой возрастной группе больше всего невакцинированных", - сказала на пресс-конференции министр здравоохранения Химена Гарсон. В то же время она отметила, что несовершеннолетние преимущественно переносят болезнь легко. В настоящее время в Эквадоре от коронавируса прививают детей от пяти лет. Как сообщила глава Минздрава, в феврале власти планируют начать вакцинацию детей от трех лет.

Рост заболеваемости коронавирусом в Эквадоре, предположительно, связан с распространением омикрон-штамма. "Из тех результатов секвенирования, которые мы получили на этой неделе, 80% приходится на "омикрон", 20% остаются "дельтой", - сообщила Гарсон. Она отметила, что наибольшую обеспокоенность властей Эквадора по-прежнему вызывает дельта-штамма, так именно он вызывает "наиболее тяжелые случаи и приводит к росту госпитализаций".

К настоящему моменту в Эквадоре полностью вакцинировано 79,63% населения. С начала пандемии в стране было выявлено около 560 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 33 699 заболевших.