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Власти Казахстана проработают возможность доступа к важным электронным сервисам

И.о. министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики сообщил, что уже предоставлен доступ к платежным сервисам "Халык хоумбанк" и "Каспи", проводится работа по подключению других банков

НУР-СУЛТАН, 8 января. /ТАСС/. Власти Казахстана проработают в субботу возможность доступа граждан к жизненно важным электронным ресурсам в условиях ограниченного подключения к интернету. Об этом сообщил в субботу исполняющий обязанности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Багдат Мусин.

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"Наряду с контртеррористическими мероприятиями доступ к интернету ограничен. Это связано с тем, что террористические группировки используют средства связи для координации и планирования действий. Сегодня будет проработан вопрос доступа к жизненно важным сервисам", - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, на данный момент даже в период отсутствия интернета уже предоставлен доступ к платежным сервисам "Халык хоумбанк" и "Каспи", проводится работа по подключению других банков. "Доступен ряд новостных ресурсов tengrinews.kz, inform.kz, baq.kz, 24.kz, stopfake.kz, qazaqstan.kz и другим, также в офлайне доступен сайт [президента Казахстана] akorda.kz", - указал Мусин.

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