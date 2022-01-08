Граждане РФ обратились в посольство в Казахстане за информацией об авиарейсах

НУР-СУЛТАН, 8 января. /ТАСС/. Несколько десятков российских граждан обратились в посольство РФ в Казахстане за информацией об авиационных рейсах. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС пресс-атташе дипломатического представительства Александр Астанин.

"Поступили несколько десятков обращений, связанных с отменой и переносом авиарейсов", - сказал он.

По словам Астанина, угроз в адрес посольства России не поступало.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате.