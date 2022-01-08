Запланированные прямые рейсы из Сочи в Казахстан отменили

СОЧИ, 8 января. /ТАСС/. Запланированные с 15 января прямые рейсы из Сочи в Казахстан отменены. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Аэродинамика", которая управляет аэропортом Сочи.

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Ранее российская авиакомпания Nordwind Airlines ("Северный ветер") с 15 января планировала запустить прямые рейсы из Сочи в Нур-Султан и Алматы.

"В связи со сложной ситуацией в Казахстане, по информации авиаперевозчика, планируемые в январе рейсы из Сочи отменены. О начале полетов будет сообщено дополнительно", - сказали в пресс-службе.