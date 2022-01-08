Московские благотворительные сервисы в 2021 году собрали более 77 млн рублей пожертвований

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Жители Москвы в 2021 году пожертвовали более 77 млн рублей через столичные благотворительные сервисы. Об этом сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.

"В прошлом году добрые сервисы Москвы собрали пожертвования на сумму 77,6 млн рублей. Все эти деньги, до последней копейки, были перечислены в благотворительные фонды и истрачены на добрые дела", - написал Сергей Собянин в своем блоге.

Он отметил, что сделать пожертвование в один из благотворительных фондов можно через благотворительный сервис mos.ru. Также участники программы "Миллион призов" могут направить заработанные баллы на благотворительность. В прошлом году этой возможностью воспользовались многие участники дистанционного электронного голосования на выборах в Государственную думу.

По словам мэра Москвы, помочь благотворительным фондам и пожертвовать средства на добрые дела можно также на платформе "Активный гражданин".

"В магазине поощрений можно пожертвовать заработанные баллы на благотворительность либо купить полезные вещицы, сделанные руками подопечных благотворительных фондов. Первая партия этих товаров была распродана всего за три недели", - добавил Собянин.

Он уточнил, что участники "Активного гражданина" и программы "Миллион призов" перевели 4,4 млн рублей благотворительному фонду помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам "Русфонд".