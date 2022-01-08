Военно-транспортная авиация Минобороны РФ доставит россиян из Алма-Аты на родину

НУР-СУЛТАН, 8 января. /ТАСС/. Самолеты Министерства обороны РФ выполнят рейсы из Алма-Аты для доставки россиян на родину. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Казахстане, опубликованном в субботу в Facebook .

"С учетом приостановления регулярного пассажирского авиасообщения через Алматы между Республикой Казахстан и Российской Федерацией 9 января 2022 года с 17:00 до 18:00 из международного аэропорта этого города по маршрутам Алматы - Иваново и Алматы - Оренбург будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Министерства обороны России для доставки россиян на Родину", - говорится в сообщении.

Отмечено, что сбор состоится в терминале аэропорта в 14:00 по местному времени (11:00 мск). "Просьба осуществлять трансфер до аэропорта своими силами, не забывать действующие паспорта, а также компоновать личные вещи, исходя из строгого ограничения "один пассажир - одно место ручного багажа". В связи с чрезвычайными обстоятельствами услуги погрузки багажа на борт службами аэропорта не предоставляются", - пояснили в посольстве.