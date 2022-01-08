В России выявили 16 568 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 16 568, до 10 634 603, сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,16%.

В частности, в Москве за сутки выявили 3 072 случая заражения, в Санкт-Петербурге - 1 376, в Подмосковье - 1 246, в Свердловской области - 380, в Краснодарском крае - 370, в Челябинской области - 321, в Ростовской - 318.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, сократилось в России до 653 042, следует из данных штаба.

Число выздоровевших

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 449, до 9 666 161, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 90,9% от общего числа заразившихся.

В частности, в Москве за сутки выздоровели 2 060 человек, в Воронежской области - 1 112, в Самарской - 919, в Санкт-Петербурге - 880, в Подмосковье - 822, в Пензенской области - 692.

Число летальных исходов

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 796 против 787 днем ранее, до 315 400, заявили в оперштабе.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) при этом выросла до 2,97%, следует из данных штаба.

В частности, в Москве зарегистрировали 69 смертей, в Санкт-Петербурге - 63, в Подмосковье - 40, в Красноярском крае - 39, в Нижегородской области - 28, в Челябинской - 26.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 072 против 3 694 днем ранее, до 2 049 772, сообщили в оперативном штабе.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,15%.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 69 против 72 днем ранее, до 37 324 (1,82% всех заразившихся), следует из данных штаба.

Количество выздоровевших в Москве увеличилось за сутки на 2 060, до 1 887 020. Сейчас в столице, по информации штаба, болеют 125 428 человек.