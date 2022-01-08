{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Резкий рост заразившихся коронавирусом зафиксирован в Казахстане

За последнюю неделю заболеваемость по стране выросла в 1,4 раза

НУР-СУЛТАН, 8 января. /ТАСС/. Заражаемость коронавирусом выросла в 1,4 раза за прошедшую неделю в республике Казахстан. Около 75% случаев приходится на Алма-Ату, Нур-Султан и Шымкент, сообщила в субботу председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава республики Айжан Есмагамбетова.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"За последнюю неделю заболеваемость по стране выросла в 1,4 раза, за сутки зарегистрировано 1 510 случаев, при этом 75% заболеваемости приходится на три региона - это Алматы, город Нур-Султан и город Шымкент", - сказала она в эфире телеканала "Хабар-24".

По словам представителя Минздрава, ухудшение эпидситуации связано с выявленной циркуляцией омикрон-штамма коронавируса, а также с интенсивной внутренней миграцией населения по стране в период новогодних праздников.

Теги
КазахстанПандемия COVID-19
Самолет ВКС РФ доставил в Москву из Алма-Аты 25 российских туристов
Читать полностью