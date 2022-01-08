Состав растений в единственном в РФ кинотеатре с зимним садом в Астрахани расширят

АСТРАХАНЬ, 8 января. /ТАСС/. Власти Астраханской области намерены после реконструкции к 2023 году расширить видовой состав растений в единственном в России кинотеатре с зимним садом "Октябрь", который сгорел в Астрахани четыре года назад. Об этом ТАСС сообщила представитель министерства культуры и туризма региона Надежда Чудинова.

В декабре 2016 года в киноцентре, где росли многолетние пальмы и редкие виды растений, произошел пожар, охвативший почти четверть всей площади здания. Обитавших в центре животных, в том числе крокодила Гену, удалось спасти и перевезти в местный зоопарк, а зимнему саду с редкими растениями был причинен значительный ущерб.

"Проектно-сметной документацией определены два основных вектора развития "Октября" - Зимний сад и киноконцертное направление. Мы планируем обустроить Зимний сад, увеличив его видовой состав. Особое внимание будет уделено освещению с учетом потребностей растений, орошению и контролю температурно-влажностного режима. Карантин для новых видов растений организуем в соответствии с нормами СанПиНа", - сказала Чудинова.

Ранее в министерстве сообщали, что на реконструкцию "Октября" необходим 1 млрд рублей. Правительство РФ поддержало Астраханскую область и объект вошел в нацпроект "Культура", софинансирование составило 450 млн рублей. Первый этап восстановительных работ уже завершен. В одной части киноцентра будет восстановлен зимний сад, а в другой планируют создать выставочное пространство и зоны для концертов и творческих программ для молодежи, учитывая потребности людей с ограниченными возможностями здоровья.

Кинотеатр был построен в 1909 году. Это единственный кинотеатр в России с зимним садом. Там росли несколько пальм, некоторым более 150 лет, а также другие редкие виды растений из разных стран.