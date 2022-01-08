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В Белгородской области план по вакцинации от ковида выполнили на 93%

В регионе 931 618 человек сделали прививки

ТАСС, 8 января. Медики в Белгородской области привили от ковида двумя дозами вакцины 931 618 человек, что составляет 93,1% от плана по вакцинации взрослого населения региона. Об этом сказал в ходе онлайн-брифинга в субботу министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

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"Первым компонентом [от коронавируса] привито 1 020 789 человек. Завершивших вакцинацию 931 618 человек. Более 200 тыс. человек ревакцинировано", - сказал он.

По данным Иконникова, в регионе планировали полностью привить от коронавируса 80% взрослого населения или 1 млн человек. В регионе с октября введена обязательная вакцинация от коронавируса для представителей ряда профессий, в том числе работников сфер здравоохранения, образования, социальных услуг, общественного транспорта, ЖКХ и так далее.

С начала пандемии в Белгородской области зарегистрировано 82 514 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 74 654 человека, отмечено 1 792 смертельных случая. В регионе введен обязательный масочный режим, для сотрудников старше 60 лет рекомендован удаленный режим работы. Также с октября детям до 14 лет запрещено без сопровождения взрослых находиться в заведениях общепита, на территории торговых центров.

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РоссияБелгородская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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