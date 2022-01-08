В Москве в 2022 году количество самокатов для аренды увеличится до 40 тыс.

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Операторы сервисов кикшеринга планируют в этом году в Москве увеличить парк самокатов до 40 тыс. единиц. Об этом в субботу сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Популярность сервисов кикшеринга растет с каждым годом. За сезон пользователи совершили рекордные 8,6 млн поездок, что в 4,5 раза больше, чем в 2020 году. Самокаты - уже не просто развлечение, а "транспорт последней мили", который используется для коротких поездок внутри и между районами. Мы видим, что большая часть поездок на самокатах проходит по транспортному сценарию - свыше 70%. <…> По планам операторов парк самокатов вырастет до 40 000 единиц к 2022 году. Кроме того, для удобства пользователей мы установим дополнительные велопарковки для завершения аренды на всей территории города", - сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

В публикации отмечается, что для аренды в прошлом году было доступно около 25 тыс. самокатов, которые можно было взять во всех районах Москвы и ближайших районах Подмосковья. Всего за сезон пользователи проехали на самокатах 34,4 млн км, а также совершили 600,6 тыс. мультимодальных поездок.