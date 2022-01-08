Мэрия Кургана отменила часть праздничных городских мероприятий из-за гололеда

ТАСС, 8 января. Мэрия Кургана отменила часть праздничных мероприятий, запланированных в городе в субботу, из-за гололеда. В их числе дефиле новогодних костюмов, концерты, сообщила в субботу пресс-служба городской администрации.

"По причине гололедицы сегодня, 8 января, отменяются либо переносятся мероприятия, запланированные ранее на эту дату", - говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что дефиле новогодних костюмов на площади Ленина переносится на 13 января. Концертная программа "Рождественская коляда", а также концерт фольклорных коллективов "Рождественские встречи" в Центральном парке культуры и отдыха отменяются.

По данным Курганского гидрометцентра, на территории области 8 января прогнозируется потепление до плюс двух градусов. Ожидается облачная погода, ночью умеренные, днем небольшие осадки в виде дождя и снега. В отдельных районах ожидаются метель, гололед, снежный накат. Ветер южный с переходом днем на западный 6-11 м/с. 9 января в Курганской области похолодает до минус семи градусов.