{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мэрия Кургана отменила часть праздничных городских мероприятий из-за гололеда

Концертную программу "Рождественская коляда", а также концерт фольклорных коллективов "Рождественские встречи" в Центральном парке культуры и отдыха отменили

ТАСС, 8 января. Мэрия Кургана отменила часть праздничных мероприятий, запланированных в городе в субботу, из-за гололеда. В их числе дефиле новогодних костюмов, концерты, сообщила в субботу пресс-служба городской администрации.

"По причине гололедицы сегодня, 8 января, отменяются либо переносятся мероприятия, запланированные ранее на эту дату", - говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что дефиле новогодних костюмов на площади Ленина переносится на 13 января. Концертная программа "Рождественская коляда", а также концерт фольклорных коллективов "Рождественские встречи" в Центральном парке культуры и отдыха отменяются.

По данным Курганского гидрометцентра, на территории области 8 января прогнозируется потепление до плюс двух градусов. Ожидается облачная погода, ночью умеренные, днем небольшие осадки в виде дождя и снега. В отдельных районах ожидаются метель, гололед, снежный накат. Ветер южный с переходом днем на западный 6-11 м/с. 9 января в Курганской области похолодает до минус семи градусов.

Теги
РоссияКурганская область
Украинские пограничники не пустили в страну российского актера за посещение Крыма
В погранслужбе утверждают, что гражданин РФ во время беседы с пограничниками отрицал свое пребывание в Крыму, а также отметил, что направлялся на Украину для участия в съемках
Читать полностью