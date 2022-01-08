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Протесты в Казахстане

Посольство РФ в Казахстане выясняет судьбу задержанного в Костанайской области россиянина

По данным телеканала "Хабар-24", на текущий момент в регионе задержано почти 700 нарушителей общественного порядка

НУР-СУЛТАН, 8 января. /ТАСС/. Посольств России в Казахстане направило официальный запрос в полицию Костанайской области, где, предположительно, был задержан россиянин. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС пресс-атташе дипломатического представительства Александр Астанин.

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"В СМИ прошла информация о задержании, предположительно, россиянина. Консульским отделом посольства России в Казахстане был направлен официальный запрос в департамент полиции Костанайской области. Ждем ответ от ведомства", - сказал дипломат.

По данным телеканала "Хабар-24", на текущий момент в Костанайской области задержано почти 700 нарушителей общественного порядка. Им всем грозит арест. Ранее ряд СМИ сообщили о задержании там россиянина.

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