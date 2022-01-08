Пассажиры ЦППК в новогодние праздники забыли в поездах елку и самовар

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в новогодние праздничные дни и Рождество оставили в электричках несколько предметов, среди которых на этот раз обнаружили двухметровая искусственная елка и самовар. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ЦППК.

"В период с 31 декабря по 8 января пассажиры ЦППК оставили в электропоездах 13 различных предметов. Самыми необычными стали двухметровая искусственная елка и сувенирный самовар", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что наиболее распространенными среди забытых вещей по-прежнему остаются сумки и пакеты с личными вещами, головные уборы, ключи, телефоны и наушники, а также нередко разыскивают забытую одежду и документы.

В ЦППК напомнили, что в случае обнаружения бесхозных вещей работники подразделения транспортной безопасности информируют локомотивную бригаду, оцепляют место, а затем вызывают сотрудников транспортной полиции, которые забирают оставленные предметы. ЦППК просит пассажиров быть внимательнее к своим вещам, в случае их утери обращаться к сотруднику транспортной полиции или в линейный отдел полиции на конечной станции маршрута поезда.