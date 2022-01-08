Москвичей предупредили о снегопаде 9 января

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Максимальное количество спецтехники будет задействовано в Москве в воскресенье из-за снегопада, который ожидается после 15:00 9 января и завершится во второй половине дня 10 января. Об этом в субботу сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"По прогнозам синоптиков, снегопад начнется после 15:00 9 января и завершится во второй половине дня 10 января. Наиболее интенсивными осадки будут в вечерние и ночные часы воскресенья. Для очистки города от снега будет задействовано максимальное количество снегоуборочной, погрузочной, роторной и другой техники, бригад ручной уборки, дворников. Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам", - приводятся в публикации слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Уточнятся, что по мере выпадения осадков коммунальная техника приступит к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будет повторяться несколько раз.

Кроме того, водителей автомобилей попросили заранее планировать поездки с учетом погодных условий и работы спецтехники.

Ожидается, что прирост свежевыпавшего снега составит до 8 см.