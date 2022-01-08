Ограничения на движение автобусов и грузовиков на трассе Уфа - Оренбург сняли в Башкирии

ТАСС, 8 января. Введенное из-за метели ограничение на движение автобусов, грузовиков и такси по участку трассы Уфа - Оренбург отменили в субботу в Башкирии, сообщило Упрдор "Приуралье".

"В связи с улучшением погодных и дорожных условий 8 января 2022 года с 19:00 (17:00 мск) снято ранее введенное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке с 41-го (н. п. Старомусино) по 90-й (н. п. Кебячево) км федеральной трассы Р-240 Уфа - Оренбург в Республике Башкортостан", - сказано в сообщении на сайте управления.

Как уточнили в ведомстве, движение на участке осуществляется в штатном режиме.

По данным синоптиков, в субботу местами по республике наблюдается усиление ветра до 17м/с, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах при этом есть снежные заносы, снежный накат, гололедица, ухудшение видимости 500-1 000 м.