В Петербурге вылет самолета в Шарм-Эш-Шейх задерживается на 12 часов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки самолета в Шарм-Эш-Шейх на 12 часов из-за технической неисправности. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров по факту задержки вылета борта авиакомпании Azur Air с 336 пассажирами в Шарм-Эш-Шейх. Вылет планировался в 07:55, однако в связи с технической неисправностью перенесен на 20:00", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пассажирам предоставлены горячая еда и напитки, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.