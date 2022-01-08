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Протесты в Казахстане

Консульский отдел посольства РФ в Нур-Султане приостановил прием из-за режима ЧП

Информация о возобновлении работы консульского отдела будет размещена дополнительно

НУР-СУЛТАН, 8 января. /ТАСС/. Консульский отдел посольства России в столице Казахстана сообщил о приостановке приема граждан с 10 по 19 января в связи с введением чрезвычайного положения в стране, где продолжаются массовые беспорядки.

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Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в субботу на сайте посольства.

"В связи с введенным в Республике Казахстан чрезвычайным положением с 10 по 19 января 2022 года прием граждан отменен", - говорится в сообщении диппредставительства. Информация о возобновлении работы консульского отдела будет размещена дополнительно.

Ранее посольство России сообщало, что прием граждан в консульском отделе планировалось возобновить с 10 января после новогодних праздников.

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