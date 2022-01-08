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Холодное водоснабжение восстановили в трех медучреждениях Кургана после аварии

Курганская больница № 2, Курганская инфекционная больница и Курганский областной противотуберкулезный диспансер работают штатно

ТАСС, 8 января. Специалисты устранили последствия аварии в Кургане, из-за которой ранее три медицинских учреждения остались без холодной воды. Об этом ТАСС сообщили в компании "Водный союз", которая занимается водоснабжением населения.

"Все сделали, воду дали", - сообщила собеседница агентства.

Ранее в мэрии города сообщали, что три медицинских учреждения - Курганская больница № 2, Курганская инфекционная больница и Курганский областной противотуберкулезный диспансер - остались без холодной воды из-за аварии на сетях водопровода.

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