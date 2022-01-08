В Петербурге в январе будут работать более 40 точек приема новогодних елей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Петербуржцы смогут сдать новогодние елки в более 40 пунктов приема, которые будут работать в разных районах города в январе в рамках городской акции "Елки, палки и щепа". Деревья раздробят в щепу и отвезут в конные клубы и центр спасения диких животных "Велес", рассказали ТАСС в пресс-службе акции.

"Принимаются ели, сосны и пихты, как целые деревья, так и ветки, как сочные зеленые хвойные, так и сухие. В целом, ожидается более 40 точек приема. Щепа поедет в центр "Велес", конно-спортивные клубы "Кентаврик", "Гатчинский" и другие", - сказали в пресс-службе.

Пункты открываются в субботу у торговых центров "МЕГА Дыбенко" и "МЕГА Парнас", они будут работать до 31 января. 15-17 января будет работать пункт у торгового центра "Охта Молл". Петербуржцы смогут сдать елки 16 января в магазинах "Леруа Мерлен", адреса опубликованы на официальном сайте акции.

В пресс-службе отметили, что добровольческие пункты открывают и администрации районов города - Адмиралтейского, Курортного и других. Информацию об открытии пунктов петербуржцы смогут отслеживать в группе "ВКонтакте" акции и на сайте.

Осыпавшиеся иголки можно принести в отдельном мешочке. Организаторы предупреждают, что дерево не должно быть обработано искусственным снегом, все украшения необходимо снять перед сдачей в пункт. Сдать дерево можно бесплатно. Елки будут переработаны в щепу, которой в конный клубах и "Велесе" для животных устилают пол.

Акция проводилась в городе в 2015-2018 годах, после двухлетнего перерыва она возобновилась в 2021 году. Тогда было собрано более 6 тыс. елок.