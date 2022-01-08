Ограничения на участке трассы М-5 в Челябинской области продлили до утра 9 января

ТАСС, 8 января. Ограничение движения на участке трассы М-5 "Урал" в Челябинской области от города Аша до развязки на город Чебаркуль, введенное утром 7 января из-за непогоды, для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузового транспорта продлено до утра 9 января. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

"Введенное накануне ограничение на участке с 1 548 по 1 796 - от города Аша до развязки на город Чебаркуль - автодороги федерального значения М5 "Урал" вновь продлено до 09:00 (07:00 мск) часов 9 января", - говорится в сообщении.

Ранее движение для пассажирских автобусов и грузового транспорта на данном участке автодороги было ограничено с 06:00 (04:00 мск) 7 января до улучшения погодных условий. Позднее его продлили до вечера 8 января.

Температура воздуха ночью 8 января в Челябинской области ожидается от ноля до минус пяти градусов, сообщается на сайте регионального МЧС. На территории ожидается снежная погода, по данным Челябинского гидрометцентра, она вызвана снижением давления и приходом в регион очередного циклона. 9 января температура опустится до минус 10 градусов.