В Чехии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19

ПРАГА, 8 января. /ТАСС/. Около 2 тыс. жителей Чехии приняли участие в субботу в акции протеста против вакцинации населения от коронавируса в городе Брно на юго-востоке республики. Об этом сообщил журналистам представитель полиции Богумил Малашек.

"В акции протеста приняли участие примерно 2 тыс. граждан. Полиция не зафиксировала значительных инцидентов", - отметил он. Между тем, по его словам, демонстранты игнорировали требования стражей порядка использовать медицинские маски и соблюдать между собой социальную дистанцию.

Участники акции протеста прошли по центральным улицам Брно, являющегося вторым по численности населения города страны. Они скандировали лозунги с обвинением властей в нарушении прав человека и гражданских свобод, отказа от демократии и против планов ввести обязательную вакцинацию для пожилых жителей республики и представителей определенных профессий.