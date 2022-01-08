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Протесты в Казахстане

В "МК" сообщили, что двое сотрудников издания в Казахстане не выходят на связь

По данным газеты, главный редактор сайта "МК" в Казахстане" Сергей Апарин последний раз связывался с федеральной редакцией 5 января

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Двое сотрудников газеты "Московский комсомолец", которые находились в Казахстане, четвертые сутки не выходят на связь. Об этом газета сообщила в субботу.

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Согласно данным издания, главный редактор сайта "МК" в Казахстане" Сергей Апарин последний раз связывался с федеральной редакцией 5 января. Затем он перестал отвечать на звонки, сообщения до него также не доходят.

Менеджер зарубежных проектов "Московского комсомольца" Гульнара Минькова вместе с мужем находилась в Казахстане на отдыхе. Они оказались заблокированы в апартаментах в Алма-Ате во время беспорядков. Последний раз супруги также вышли на связь 5 января.

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