В "МК" сообщили, что двое сотрудников издания в Казахстане не выходят на связь

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Двое сотрудников газеты "Московский комсомолец", которые находились в Казахстане, четвертые сутки не выходят на связь. Об этом газета сообщила в субботу.

Согласно данным издания, главный редактор сайта "МК" в Казахстане" Сергей Апарин последний раз связывался с федеральной редакцией 5 января. Затем он перестал отвечать на звонки, сообщения до него также не доходят.

Менеджер зарубежных проектов "Московского комсомольца" Гульнара Минькова вместе с мужем находилась в Казахстане на отдыхе. Они оказались заблокированы в апартаментах в Алма-Ате во время беспорядков. Последний раз супруги также вышли на связь 5 января.