Глава фармрегулятора Бразилии предложил президенту извиниться за нападки на агентство

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 января. /ТАСС/. Глава бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) Антониу Барра Торрес в субботу выступил с открытым письмом к президенту страны Жаиру Болсонару, предложив главе государства извиниться за свои нападки на фармрегулятор и его сотрудников в связи с одобрением детской вакцины от коронавируса.

В одном из недавних интервью местной радиостанции Болсонару высказал предположение, что действия Anvisa могли быть продиктованы корыстными интересами. "Какой в этом интерес у Anvisa? В чем заключается интерес всех этих вакцинально озабоченных? Жизнь, здоровье?", - задался вопросом бразильский лидер. "Если бы это было так, они бы обеспокоились и другими болезнями в нашей стране, но они этого не делают", - подытожил глава государства.

В ответ на эти слова глава регулятора предложил президенту обратиться в правоохранительные органы при наличии у него "малейших указаний на коррупцию". "Распорядитесь немедленно начать полицейское расследование в отношении меня или любого сотрудника Anvisa, в котором я с гордостью и честью работаю", - говорится в распространенном его секретариатом послании. "Если же у вас нет такой информации или указаний, поступите с подобающим занимаемому положению величием и, ради бога, которого вы так часто упоминаете, откажитесь от своих слов", - продолжил чиновник.

16 декабря Anvisa одобрило применение детской вакцины от коронавируса американской компании Pfizer в возрастной группе от 5 до 11 лет. Препарат Comirnaty в детской дозировке не поставлялся в страну, подростков от 12 лет прививают вакциной Pfizer для взрослых. Прежде чем принять решение о начале вакцинации детей, Минздрав Бразилии провел общественные обсуждения по этому вопросу, после чего 5 января объявил о решении включить детей данной возрастной группы в Национальный план по иммунизации.

Болсонару резко отреагировал на одобрение фармрегулятором препарата Pfizer. В ходе своего еженедельного прямого включения в социальных сетях глава государства отметил, что не имеет никакого отношения к такому решению, и процитировал выдержки из постановления Anvisa, в которых упоминались возможные побочные эффекты иммунизации препаратом Comirnaty. Позже политик, заявляющий, что не намерен вакцинироваться от COVID-19, полагаясь на естественный иммунитет, приобретенный в результате заражения (он перенес заражение в июле 2020 года) также сказал, что не намерен вакцинировать от коронавируса свою младшую 11-летнюю дочь Лауру.

Прежде чем возглавить Anvisa в конце 2020 года Барра Торрес, медик по образованию, 32 года прослужил в ВМС, дослужившись до звания контр-адмирала.