Три рейса задержали в аэропорту Магнитогорска из-за непогоды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Авиарейсы Магнитогорск - Новосибирск авиакомпании "Сибирь" и два рейса Магнитогорск - Москва ("России" и "Сибири") задержаны в аэропорту Магнитогорска из-за обледенения взлетно-посадочной площадки. На рейсы зарегистрированы 333 пассажира, сообщили в воскресенье в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

"9 января 2022 года по причине неблагоприятных метеоусловий в аэропорту г. Магнитогорска задержано три регулярных авиарейса: рейс 5060 авиакомпании "Сибирь" по маршруту Магнитогорск - Новосибирск (Толмачево), рейс 6264 авиакомпании "Россия" по маршруту Магнитогорск - Москва (Шереметьево), рейс 1164 авиакомпании "Сибирь" по маршруту Магнитогорск - Москва (Домодедово). Зарегистрировано 333 пассажира, из них 29 несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что воздушные суда находятся в аэропортах отправления. "Оказание представителями авиакомпаний услуг для пассажиров находится на контроле Карталинской транспортной прокуратуры", - отмечается в сообщении.