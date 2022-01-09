Курганские власти намерены создать инженерную школу по федеральной программе

ТАСС, 9 января. Курганская область намерена в числе первых заявиться для участия в федеральной программе "Передовые инженерные школы" и создать на базе Курганского государственного университета инженерную школу. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Вадим Шумков.

Аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко 15 декабря сообщил, что проектный комитет по национальному проекту "Наука и университеты" одобрил два федеральных проекта по стратегическим инициативам правительства России в сфере образования и науки - "Платформа университетского технологического предпринимательства" и "Передовые инженерные школы". Проект "Передовые инженерные школы" направлен на подготовку квалифицированных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики.

"С министром [науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым] тоже обсуждаем, надеюсь, что дойдем к решению - созданию инженерной школы в Кургане. Министерство науки и высшего образования выделяет финансирование на приобретение технологического оборудования и дооснащение текущей материально-технической базы, формирование команды преподавательского состава. Стране нужны инженеры. Я попросил министра рассчитывать тоже на нас, и, если проект создания инженерной школы стартует, мы хотим тоже заявиться одними из первых", - сказал Шумков.

Глава региона отметил, что в регионе некогда была хорошая база инженерного образования, профильный вуз, возможность работы на предприятиях машиностроительной отрасли сразу после обучения. Теперь власти ставят перед собой задачу восстановить престиж инженерной школы.

В Курганской области производится военная техника, арматура и оборудование для добычи и переработки нефти, металлоконструкции для строительства заводских корпусов, железнодорожных и автомобильных мостов, пожарные автомобили и многие другие востребованные товары. Наиболее развитой отраслью в области остается машиностроение. На территории региона расположены "Курганмашзавод", "Шадринский автоагрегатный завод", "Курганский автобусный завод", "Курганприбор" и другие.