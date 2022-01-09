Коэффициент распространения ковида в Москве вырос до 1,67

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве в воскресенье продолжил рост и достиг 1,67, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

В России в целом показатель также увеличился и вырос до 0,98 - максимума с 7 декабря прошлого года.

Индикатор превысил единицу в двух из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся - помимо Москвы, это Ростовская область (1,06).

В Санкт-Петербурге коэффициент составил 0,98, в Подмосковье - 0,93, в Свердловской области - 0,89, в Самарской - 0,86, в Воронежской - 0,83, в Красноярском крае - 0,79, в Пермском - 0,78. В Нижегородской области показатель снизился до 0,64.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.