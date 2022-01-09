Вильфанд предупредил о сильных снегопадах в ЦФО 9 и 10 января

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Интенсивный снегопад ожидается в Калужской, Брянской, Орловской, Курской, Московской, Липецкой и Воронежской областях с вечера воскресенья и в понедельник. В столичном регионе сугробы вырастут на 10-15 см, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ранее столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности сообщил о метели, гололедице и снежных заносах на дорогах в Москве с вечера воскресенья. Снегопад продлится и в понедельник.

"Центр европейской России, Москва в частности, окажется в гиперболической точке. Это такая сложная синоптическая ситуация, когда с востока и запада мощный антициклон, а с юга и севера - циклоническая деятельность превалирует. Прогнозируется интенсивный снег 9-10 числа в Калужской, Брянской, Орловской, Курской, Московской, Липецкой, Воронежской областях", - сказал он.

"За сутки, с сегодняшнего до завтрашнего вечера, высота снежного покрова в Московском регионе увеличится на 10-15 см. В отдельных районах она увеличится еще больше. Для Москвы - это очень много. Даже 3-4 мм снега - это огромная нагрузка на транспортную систему", - отметил Вильфанд.