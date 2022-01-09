Колонна из 50 автомобилей, застрявших из-за метели в Териберке, добралась до Мурманска

МУРМАНСК, 9 января. /ТАСС/. Около 50 автомобилей, застрявших 8 января по дороге из популярного среди туристов села Териберка Мурманской области, освободили из снежного плена, организовав колонну до Мурманска в сопровождении снегоуборочной техники. Об этом в воскресенье сообщили в региональном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства со ссылкой на начальника участка по содержанию автодороги на Териберку Сергея Хрищановича.

Автоподъезд к Териберке является единственным возможностью добраться по суше до старинного села, расположенного на побережье Баренцева моря с выходом на Северный Ледовитый океан. Зимой некоторые участки дороги из-за непогоды сильно переметает, видимость практически отсутствует. По информации "Мурманскавтодора", дорога на Териберку и поселок Туманный закрыта для проезда со второй половины 8 января.

"Сопровождение колонны, примерно 50 машин. Мы рады, что все, кто хотел, добрались до пункта назначения - [Мурманска]", - цитирует Минтранс Хрищановича. Сообщается, что днем в воскресенье дорожники организуют еще одну колонну для проводки автомобилей до Мурманска. "Отправление состоится ориентировочно в период с 15:00 до 16:00 часов от автоподъезда села Териберка, км 38+260, у табло переменной информации", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в воскресенье в отдельных районах Мурманской области сохранятся снег и сильный порывистый ветер до 20 м/с.

Село Териберка, где проживают около 1 тыс. человек, входит в топ-20 лучших мест для путешествий - так считает журнал National Geographic. Оно стало известным после съемок там фильма "Левиафан". Териберка расположена в Кольском районе в 120 км от Мурманска. Ежегодно до пандемии село посещали до 40 тыс. туристов.