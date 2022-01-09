{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге за минувшие сутки 1 323 человека заболели ковидом

В городе за минувший день выздоровели 1 228 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Число петербуржцев, заразившихся коронавирусом за последние сутки, составило 1 323 человек, выздоровели 1 228, сообщили в воскресение в пресс-службе администрации города.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По справке мэрии, в городе пациентов с коронавирусом принимают 17 больниц - 14 городских и три федеральных. На лечении в стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 5 726 человек.

С начала массовой иммунизации в Петербурге сделали прививку первым компонентом 2 277 038 человек, более 2,7 млн полностью завершили цикл вакцинации. В городе работают 190 прививочных пунктов, запас вакцины составляет 912 487 доз.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Ковид-сертификаты при посещении челябинского общепита отменят с 10 января
Остальные ковидные ограничения продолжат действовать
Читать полностью