Более 2,5 млн анализов качества воды провели в Москве в 2021 году

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Свыше 2,5 млн анализов качества водопроводной воды провели за весь прошлый год в Москве. Об этом сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Ежедневно столица потребляет почти 3 млн куб. м воды, в городе проложено более 13 тыс. км водопроводных сетей. Эта огромная система нуждается в постоянном контроле: сегодня состояние водопроводной воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю", - сказал Бирюков.

Он отметил, что контроль качества воды начинается с водохранилищ, где природная вода отбирается на разной глубине, чтобы выявить различия в ее составе и получить полную картину о состоянии водоемов. Также воду проверяют с помощью автоматических анализаторов, которые установлены на территориях водосбора, на станциях водоподготовки и в городской распределительной сети.

"Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество. Вода оценивается по таким показателям, как мутность, цветность, электропроводность. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, позволяющую оперативно принимать решения по изменению технологических режимов очистки воды", - добавил Бирюков.

По его словам, специалисты круглосуточно следят за качеством воды и вносят корректировки в технологию водоподготовки.