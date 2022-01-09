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Ковид-сертификаты при посещении челябинского общепита отменят с 10 января

Остальные ковидные ограничения продолжат действовать

ЧЕЛЯБИНСК, 9 января. /ТАСС/. Челябинские власти не будут продлевать требование предъявления ковид-сертификата для посещения ресторанов и кафе, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь.

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С 1 декабря по 9 января вход в рестораны, кафе, столовые, бары мог осуществляться при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном ковиде.

"Продлеваться не будет. <…> [Постановление] было изначально направлено на сокращение уровня заболеваемости - в принципе, этот результат мы наблюдаем. <…> Остальные ограничения, которые действуют бессрочно, продолжают [действовать]", - сказал Зюсь.

С 30 октября в области действует система QR-кодов для посещения торговых центров, магазинов. С 3 ноября QR-код необходим для участия в массовых мероприятиях.

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РоссияЧелябинская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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