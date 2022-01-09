СМИ: над Виндзорским замком установят бесполетную зону ради безопасности Елизаветы II

ЛОНДОН, 9 января. /ТАСС/. Бесполетная зона будет установлена на высоте 2,5 тыс. футов (762 метра) над резиденцией королевы Великобритании Елизаветы II в Виндзоре в целях обеспечения безопасности монарха. Как сообщила в воскресенье газета The Sun, запрет на полеты вблизи замка, в том числе в радиусе 1,4 мили (2,2 км), будет введен с 27 января.

Подчеркивается, что национальное управление гражданской авиации установит соответствующие правила, руководствуясь "общественными интересами". Издание указало, что следить за соблюдением новых норм будет диспетчерская служба управления. Если в бесполетную зону вторгнется воздушный объект, который не станет отвечать на вызов диспетчеров, на его перехват будут направлены истребители королевских ВВС.

25 декабря на территорию Виндзорского замка, где встречала Рождество Елизавета II, проник вооруженный мужчина. Правоохранители сообщили, что подозреваемый оказался на территории резиденции, но ему не удалось попасть ни в одно из расположенных там зданий. В Скотленд-Ярде добавили, что задержанный может страдать расстройством психики. Он был помещен в специализированное учреждение и находится под наблюдением врачей. Члены королевской семьи были проинформированы об инциденте.

The Sun ранее проинформировала, что задержанный хотел отомстить правящей британской династии за колониальную политику Лондона в Индии. По предварительным сведениям, 19-летний мужчина из Саутгемптона, имевший при себе арбалет, за несколько минут до проникновения на территорию резиденции 95-летнего монарха записал видеоролик в социальной сети Snapchat, в котором "угрожал убить" Елизавету II. При этом свои мотивы преступник объяснил желанием мести за Амритсарскую бойню - расстрел демонстрации мирных жителей на севере Индии колониальными войсками Британской империи в 1919 году.

Елизавета II в условиях пандемии второй год подряд встречала Рождество в Виндзорском замке, отказывавшись от традиционной поездки в королевское поместье Сандрингем на востоке Англии. В замке, расположенном в графстве Беркшир примерно в 40 км от Лондона, монарх выступила с рождественским телеобращением к нации. 26 декабря на праздничную службу в часовне Святого Георгия в Виндзоре также приехали наследник престола принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуоллская Камилла, младший сын Ее Величества граф Уэссекский Эдвард и графиня Уэссекская Софи с двумя детьми, а также двоюродный брат королевы герцог Глостерский Ричард с супругой Биргиттой.