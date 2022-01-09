В Петербурге дом-интернат ветеранов получил от города снегоуборочную машину и беседку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Дом-интернат ветеранов войны и труда № 2 получил в подарок на Новый год сертификаты на снегоуборочную машину и уличную беседку. Поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, ветеранов труда и сотрудников Дома-интерната с наступившим Новым годом, а также передать подарки приехал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщила пресс-служба администрации губернатора в воскресение.

"По старой петербургской традиции в эти дни принято ходить в гости. Вы люди заслуженные и уважаемые. Ваше поколение проявило героизм в годы войны, защитило страну, восстановило ее. Мы берем с вас пример. Вы умели справляться с любыми трудностями и научили этому нас", - сказал Беглов.

В Дом-интернате на Вязовой улице дом 13 проживают на сегодняшний день 80 человек - ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, ветераны труда. Губернатор особо отметил, что скоро будет отмечаться День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. К этой дате в Соляном переулке будет открыт памятник блокадному учителю. Кроме того, Беглов стал не только зрителем, но и участником концерта - песни и стихи вместе главой города исполняли сами ветераны. В качестве подарков на наступивший Новый год губернатор передал Дому ветеранов сертификаты на снегоуборочную машину и уличную беседку.