В Москве за четыре года отремонтировали более 130 школ искусств

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Свыше 130 школ искусств отремонтировали в Москве за четыре года в рамках программы "Искусство - детям". Об этом в воскресенье сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сейчас 100 тыс. юных москвичей ходят в школы искусств. Занимаются музыкой, вокалом, танцами. Мы создаем им для этого все условия. Помогаем развиваться, раскрывать свои таланты. За четыре года по программе "Искусство - детям" отремонтировали больше 130 зданий, закупили новые музыкальные инструменты", - написал мэр на своей странице во "ВКонтакте".

Он отметил, что в прошлом году отметили новоселье педагоги и воспитанники музыкальной школы им. Глинки и Киевской музыкальной школы. "В 2022-м планируем начать строительство ДШИ в Новой Москве - в Московском и Михайлово-Ярцевском поселениях", - добавил мэр.