В Калининграде обнаружили останки двух советских солдат, погибших в апреле 1945 года

КАЛИНИНГРАД, 9 января. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Останки двух советских солдат, погибших в боях при штурме Кенигсберга в начале апреля 1945 года, обнаружены в воскресенье в Калининграде при реконструкции городской улицы. Об этом ТАСС сообщил председатель совета региональной общественной организации поисковиков "Совесть" Руслан Хисамов.

"9 января при реконструкции улицы имени лейтенанта Катина подрядчиками при проведении земляных работ обнаружены останки двух советских солдат, которые погибли в ходе штурма города-крепости Кенигсберг [в апреле 1945 года]", - рассказал он.

На место находок были вызваны сотрудники полиции, представители регионального следственного управления СК РФ, а также поисковики. "В ходе совместного осмотра было подтверждено, что останки принадлежат двум советским солдатам. На это указывали найденные рядом две каски, одна из которых пробита пулей либо осколком от снаряда, а также ботинки советского производства", отметил Хисамов.

К сожалению, подчеркнул собеседник, "каких-либо предметов, по которым можно было бы идентифицировать, установить имена погибших воинов, пока обнаружить не удалось". Можно предполагать, что эти два воина числятся в списках пропавших без вести при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года.

"Останки погибших воинов-героев направлены на судебно-медицинскую экспертизу, после которой они будут захоронены с отданием воинских и духовных почестей на одном из воинских мемориалов в Калининграде", - сказал Хисамов.

На территории современной Калининградской области проходили ожесточенные бои в ходе Восточно-Прусской операции советских войск. В результате войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов и частей 1-го Прибалтийского фронта при содействии Балтфлота прорвали мощную оборону немецкой группы армий "Центр", вышли к Балтийскому морю, заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши. В соответствии с Потсдамскими соглашениями 1945 года, северная часть Восточной Пруссии вместе с городом Кенигсбергом была передана Советскому Союзу как одной из держав-победительниц. Регион стал частью РСФСР в статусе Калининградской области, а Кенигсберг в 1946 году был переименован в Калининград в честь советского государственного и партийного деятеля Михаила Калинина.

Поисковое движение

В РФ в 2013 году была учреждена некоммерческая организация "Поисковое движение России", являющаяся к настоящему времени самой крупной организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. По состоянию на 2021 год она координирует деятельность 1 тыс. 500 общественных поисковых отрядов, в которых состоят более 45 тыс. человек. С 2013 года движение обнаружило останки более 180 тыс. советских воинов, установив имена и судьбы более 25 тыс. солдат и офицеров. В 2021 году движение провело более 2 тыс. поисковых экспедиций в 37 регионах России. В ходе экспедиций были подняты останки 18 тыс. 174 солдат и офицеров Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, установлены имена и судьбы более 800 бойцов.

После окончания Великой Отечественной войны в СССР розыском, идентификацией и захоронением останков советских военнослужащих занималось военное ведомство. С 1960-х годов развернулось общественное движение по поиску и установлению личности погибших военнослужащих. В 1980-е годы в СССР появились неформальные поисковые отряды, занимавшиеся раскопками на местах сражений Великой Отечественной войны. В конце 1989 года при Минобороны СССР был образован Координационный центр по увековечению памяти защитников Родины, проведена первая Всесоюзная вахта памяти по розыску и перезахоронению павших воинов.

В 2006 году Министерство обороны РФ запустило интернет-проект "Обобщенный банк данных "Мемориал", который содержит 17 млн цифровых копий документов о безвозвратных потерях и 20 млн именных записей о потерях Красной армии в Великой Отечественной войне. С мая 2015 года функционирует созданный Минобороны сервис "Память народа", объединивший в себе банки данных проектов "Мемориал" и "Память народа" (создан в 2010 году, содержит 12,5 млн записей о награждениях орденами и медалями во время Великой Отечественной войны). В 2018 году также заработал интернет-портал "Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов", содержащий архивные документы о потерях и награждениях воинов Российской армии, а также боевых действиях Первой мировой войны.

В 2007 году был сформирован 90-й отдельный специальный поисковый батальон (в/ч 11115) - единственное подразделение Вооруженных сил (ВС) РФ, ведущее поиск и идентификацию воинов, покоящихся в неучтенных захоронениях и местах массовых сражений в годы войны. Батальон базируется близ поселка Мга Кировского района Ленинградской области, работает совместно с общественными поисковыми объединениями Ленинградской и Калужской областей. По данным Минобороны, всего в 2006-2017 годах (данные за 2018 год ведомство не публиковало) военнослужащими батальона найдено 8 тыс. 746 останков бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии и иностранных армий, 500 из них опознаны. В 2020 году военнослужащими батальона были обнаружены останки 299 защитников Отечества, имена шести из них установлены.

В 2019 году была разработана и утверждена федеральная целевая программа "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы", с помощью которой обустраиваются места захоронений в России, проводятся ремонтные и реставрационные работы, устанавливаются мемориальные знаки и наносятся имена погибших на мемориальные сооружения. Общий объем финансирования по программе составляет свыше 5,5 млрд рублей, в рамках ее выполнения в 2020 году было восстановлено 1 тыс. 796 захоронений, работы планируется провести на 9 тыс. объектов.

1 января 2022 года вступил в силу закон, регулирующий часть вопросов увековечения памяти погибших при защите Отечества (подписан президентом РФ Владимиром Путиным 30 апреля 2021 года). Документ определяет, что при обнаружении захоронений, на их территории органы местного самоуправления должны будут вводить мораторий на строительные и земляные работы, чтобы дать работать на этом месте поисковикам.