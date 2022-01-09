Президент Казахстана посмертно наградил 16 военных и полицейских за отвагу

НУР-СУЛТАН, 9 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил 16 военнослужащих и полицейских, погибших во время беспорядков в республике. Текст указа опубликован в воскресенье на сайте главы государства.

"За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства, наградить <...>", - говорится в тексте документа. Далее приводится список из 16 человек, которые посмертно представлены к госнаградам, в том числе ордену "Доблесть" второй и третьей степеней и медали "За отвагу".