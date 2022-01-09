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Протесты в Казахстане

Президент Казахстана посмертно наградил 16 военных и полицейских за отвагу

НУР-СУЛТАН, 9 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил 16 военнослужащих и полицейских, погибших во время беспорядков в республике. Текст указа опубликован в воскресенье на сайте главы государства.

"За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства, наградить <...>", - говорится в тексте документа. Далее приводится список из 16 человек, которые посмертно представлены к госнаградам, в том числе ордену "Доблесть" второй и третьей степеней и медали "За отвагу".

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КазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыПротесты в Казахстане
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