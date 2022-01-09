Пропавшая в Казахстане сотрудница "Московского Комсомольца" вышла на связь

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Менеджер зарубежных проектов "Московского комсомольца" Гульнара Минькова, с которой несколько дней не удавалось связаться, сообщила, что с ней все в порядке. Она обратилась в российское консульство в Казахстане, чтобы вернуться домой, сообщает в воскресенье газета "Московский комсомолец".

По данным издания, Гульнара Минькова, от которой четыре дня не было известий, вышла на связь. Все эти дни она вместе с супругом находилась в съемных апартаментах в южной части Алма-Аты недалеко от трассы на Медео. Ей удалось связаться с российским консульством, в данный момент она вместе с мужем пытается вернуться домой.

По ее словам, в воскресенье заработала мобильная связь, но только местная, российские номера в Алма-Ате не работают, как и интернет.

Как сообщала ранее газета "Московский Комсомолец", Минькова, оказавшись вместе с мужем заблокированной в апартаментах в Алма-Ате во время беспорядков, выходила на связь последний раз 5 января. Кроме того, по данным газеты, пропал главный редактор сайта "МК" в Казахстане" Сергей Апарин.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи человек, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате.