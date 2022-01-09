Китайский Тяньцзинь начал массовое тестирование населения после выявления "омикрона"

ПЕКИН, 9 января. /ТАСС/. Власти китайского Тяньцзиня (Северный Китай) в воскресенье приступили к массовому тестированию населения на коронавирус после того, как в городе было выявлено два внутренних случая заражения штаммом "омикрон". Об этом сообщил местный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

"Омикрон": защита от "дельты" и польза бустеров. Главное о пандемии из зарубежных СМИ

Согласно заявлению властей, в период с 18:00 (13:00 мск) 7 января до 21:00 (16:00 мск) 8 января в Тяньцзине было зафиксировано 20 новых случаев заражения коронавирусом, из них два - внутренние случаи заражения омикрон-штаммом.

Как указывается в документе, в целях обеспечения безопасности местных жителей и дальнейшего предотвращения распространения штамма "омикрон" было принято решение провести массовое тестирование населения, численность которого составляет 13,9 млн человек.

13 декабря в Китае был выявлен первый случай инфицирования человека омикрон-штаммом, он был зафиксирован в Тяньцзине. Заразившийся прибыл из-за рубежа 9 декабря. Как пишет в воскресенье агентство Синьхуа, в настоящее время неясно, связан ли этот завезенный случай заражения с двумя новыми внутренними случаями инфицирования омикрон-штаммом.

Тяньцзинь находится в 150 км от Пекина.