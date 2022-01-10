"Камчатский водоканал" заплатил долги по госконтрактам после вмешательства прокуратуры

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 января. /ТАСС/. Крупная ресурсоснабжающая компания Камчатки - КГУП "Камчатский водоканал" - заплатила 14 млн рублей долгов по госконтрактам подрядчикам после вмешательства органов прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Установлено, что у КГУП "Камчатский водоканал" с субъектами предпринимательской деятельности заключен ряд государственных контрактов на поставку различных товаров. Во исполнение условий договоров коммерческими организациями выполнены обязательства на сумму 14 млн рублей, которые приняты заказчиком. Однако оплата по контрактам не произведена. После вмешательства прокуратуры задолженность перед субъектами предпринимательской деятельности погашена в полном объеме", - говорится в сообщении.

Уточняется также, что экс-директор организации оштрафован на 60 тыс. рублей за нарушение законодательства в части порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.