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В трех районах Магаданской области объявили штормовое предупреждение

В Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском районах бушует метель

ТАСС, 10 января. Спасатели в понедельник объявили экстренное предупреждение в Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском районах Магаданской области в связи с непогодой, сообщили журналистам в пресс-службе пожарно-спасательного центра Колымы.

"Существует вероятность чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня, связанных с повреждением или обрывом линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта и дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов на дорогах, налипанием снега на провода и деревья, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий, нарушением автомобильного сообщения", - рассказали в пресс-службе.

В региональный Минтранс направлены рекомендации по усилению контроля за состоянием дорог, приведению сил и средств в повышенную готовность.

По информации Управления по мониторингу и гидрометеорологии окружающей среды Магаданской области, в Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском районах скорость северо-восточного ветра достигает 20 м/с, бушует метель. Температура воздуха в перечисленных районах - от минус восьми до минус 25 градусов.

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РоссияМагаданская область
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