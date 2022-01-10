В Хабаровском крае снизилась заболеваемость COVID-19 за новогодние праздники

ХАБАРОВСК, 10 января. /ТАСС/. Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией снизился в Хабаровском крае за время новогодних праздников, за минувшие сутки зарегистрировали 234 новых случаев. Об этом сообщил ТАСС и.о. министра здравоохранения региона Юрий Бойченко.

"Темпы заболеваемости коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае действительно снизились. Сейчас мы достигли уровня заболеваемости июля прошлого года. Это эффективная работа ограничительных мероприятий, достаточно высокого уровня вакцинации и количества недавно переболевших", - сказал Бойченко.

QR-код у вакцинированных или переболевших в регионе требуют в торговых центрах, госучреждениях, учреждениях культуры, в парикмахерских и салонах красоты, в кафе и ресторанах, в гостиницах, хостелах, банях, фитнес-центрах и бассейнах, на внутренних перелетах. На время новогодних праздников ограничения были частично ослаблены. Так, ресторанам и кафе разрешили работать без ограничений по времени при соблюдении ряда условий.

Коллективный иммунитет в регионе сейчас составляет 68,56%, уточнил глава краевого Минздрава. Медицинские работники продолжали работу по вакцинации почти без выходных. "Необходимо продолжать выполнять все действующие ограничения, а также ревакцинироваться каждые шесть месяцев для поддержания высокого титра антител к ковиду", - добавил Бойченко. Сейчас от коронавирусной инфекции первым компонентом привито почти 576 тыс. жителей края, полностью завершили вакцинацию более 531 тыс. человек, ревакцинировано свыше 72,5 тыс.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировали 234 новых случаев заболеваний коронавирусной инфекцией, выздоровели 544 человека, четверо умерли. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, в последнюю неделю прошлого года в Хабаровском крае фиксировалось до 450 случаев заболеваний в сутки, в первых числах января - свыше 300 случаев.

По информации регионального Минздрава, для лечения больных COVID-19 развернута 2 621 койка, свободно 802. На лечении находятся более тысячи пациентов на кислородной поддержке, в ковидных госпиталях на искусственной вентиляции легких находятся 66 человек, а всего медпомощь получают более 8,9 тыс. человек.